Россия - 5-я в медальном зачете чемпионата мира в Хохфильцене

Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене завершился мужским масс-стартом. Победителем гонки стал немец Симон Шемп. Таким образом, сборная Германии заняла первое место в медальном зачете турнира – в активе немецких спортсменов 8 (7 золотых и одна серебряная) медалей. Второй стала Франция – 7 (1-2-4) медалей. Сборная Чехии – третья с четырьмя наградами (1-2-1).

В активе сборной России золото в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, не завоевав наград в индивидуальных дисциплинах.