17:29 | БИАТЛОН

Россия - 5-я в медальном зачете чемпионата мира в Хохфильцене

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Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене завершился мужским масс-стартом. Победителем гонки стал немец Симон Шемп. Таким образом, сборная Германии заняла первое место в медальном зачете турнира – в активе немецких спортсменов 8 (7 золотых и одна серебряная) медалей. Второй стала Франция – 7 (1-2-4) медалей. Сборная Чехии – третья с четырьмя наградами (1-2-1).

В активе сборной России золото в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, не завоевав наград в индивидуальных дисциплинах.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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redgy

На фоне всего дерьма, что окружает страну (включая Slim Taller , намкрыш), вполнее достойно выступили! только немцы были недосягаемы

17:52

shpasic

Вот это и есть настоящий позор,когда любители обыгрывают профессионалов и тем даже допинг не помогает. //// да, норвежцам с ТИ должно быть очень обидно))

17:49

Slim Taller

Да и то,в эстафетах повезло,что Норвегия полностью провалилась на этом турнире.А четвёртое место по медалям неужто американцы завоевали?! Вот это и есть настоящий позор,когда любители обыгрывают профессионалов и тем даже допинг не помогает.

17:40

намкрыш

Очень достойное место, для великой и могучей...

17:34

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