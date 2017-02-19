Россия - 5-я в медальном зачете чемпионата мира в Хохфильцене

Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене завершился мужским масс-стартом. Победителем гонки стал немец Симон Шемп. Таким образом, сборная Германии заняла первое место в медальном зачете турнира – в активе немецких спортсменов 8 (7 золотых и одна серебряная) медалей. Второй стала Франция – 7 (1-2-4) медалей. Сборная Чехии – третья с четырьмя наградами (1-2-1).
В активе сборной России золото в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, не завоевав наград в индивидуальных дисциплинах.
redgy
На фоне всего дерьма, что окружает страну (включая Slim Taller , намкрыш), вполнее достойно выступили! только немцы были недосягаемы
17:52
shpasic
Вот это и есть настоящий позор,когда любители обыгрывают профессионалов и тем даже допинг не помогает. //// да, норвежцам с ТИ должно быть очень обидно))
17:49
Slim Taller
Да и то,в эстафетах повезло,что Норвегия полностью провалилась на этом турнире.А четвёртое место по медалям неужто американцы завоевали?! Вот это и есть настоящий позор,когда любители обыгрывают профессионалов и тем даже допинг не помогает.
17:40
намкрыш
Очень достойное место, для великой и могучей...
17:34