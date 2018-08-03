Пеппе Фемлинг - о случившемся с ним: "Не мой день. Надеюсь, в операционной палку вытащат из моей ноги"

Олимпийский чемпион 2018 года Пеппе Фемлинг​​, получивший страшную травму, сообщил своим фанатам о своем самочувствии в социальной сети по пути в больницу на вертолете. Швед насквозь проткнул себе ногу лыжной палкой.

"То, что могло быть хорошими выходными в Норвегии, закончилось полетом на вертолете скорой помощи. В отчете о проделанной работе прямо сейчас говорится, что все хорошо, даже несмотря на то, что картинки в различных средствах массовой информации выглядят не очень. В настоящее время у меня все еще часть палки в ноге, но, надеюсь, сразу отправлюсь в операционную и ее вытащат. Не мой день", - написал Фемлинг в Инстаграме.

Публикация от Peppe Femling (@peppefemling) 2 Авг 2018 в 9:27 PDT

Фемлинг получил ужасную травму. Фото (18+) //

Фуркад поддержал Фемлинга, проткнувшего себе ногу лыжной палкой