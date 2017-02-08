Павел Колобков: "Министерство спорта изучит заявление IBU"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что министерство вместе с Союзом биатлонистов России (СБР) и руководством Тюменской области изучит предложение Международного союза биатлонистов (IBU) добровольно отказаться от чемпионата мира-2021 в Тюмени.

– До 24 февраля есть время, мы изучим основания этого заявления – юридические основания – вместе с федерацией и регионом (Тюменской областью). Тюменская область ведь получила право, дала гарантии о проведении этого турнира, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – Кто это решение принимал и почему оно было таким? Это сложный юридический вопрос. Пока мне непонятна ситуация и больше прокомментировать нечего.