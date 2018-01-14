Определился состав мужской сборной России на этап в Антерсельве

Стали известны фамилии биатлонистов, которые выступят на следующем этапе Кубка мира в Антерсельве (18-21 января). Россию представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Алексей Волков отправится на тренировочный сбор. (Владимир ИВАНОВ)
Отметим, что этап в Италии - последний перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.
- Антон Шипулин
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Александр Логинов (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Матвей Елисеев
hadzipanagis
если обратить внимание на то, КАК "ГУБЕР" сам себя хвалит на протяжении всего ЭТОГО сезона - то налицо - явно выражено - сильное смещение ПСИХИКИ "Губера" в от самолюбования в сторону самовосхваления.......... ТИПИЧНОЕ ДЛЯ ПСИХА ПОВЕДЕНИЕ - таких людей в принципе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ!!!!!!!!!!!!!!!!! - ВСЕ ПО ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ МАСЛОУ - у "губера" НАЛИЦО ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ!!!!!!!!! он хочет - НО ЕГО НЕ ПРИЗНАЮТ. это проблема "ГУБЕРА".................................... я неоднократно обращался к руководству МАТЧ.ТВ------------------------------------------------------- БЕСПОЛЕЗНО......................................... ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ - у "губера" есть "крыша"............. ТАКАЯ ЖЕ БЕЗДАРНОСТЬ КАК и "губер"....................... НИ О КАКОЙ СКРОМНОСТИ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА = в отношении "губера" невозможно и подумать............ ЭТО СТЫД И ПОЗОР РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19:20
ksuxa
а Гараничев за какие заслуги? а правильное место рождения??
19:12
Andersen2
По идее, Шопин прошел отбор на Ижевской винтовке. Раз было объявлено, что успешно выступивший получит право бежать на янаврских этапов, то надо ставить.Я сейчас не про спортсмена,не про его готовность, а про слово тренера. Если он не последователен, то как такому человеку верить? Мужики в этом году тоже стали плохо выступать, как женщины. Скорее всего, плохо выступил бы и Шопин. Но вряд ли бы он испортил картину, раз весь сезон остальные плохо бегают.
17:59
Ded vsegda odet
Ну не Шопину же вместо Логинова ехать?
17:43
Gor68
Насчет Волкова, в принципе, ясно. Он рассматривается только как эстафетчик, а эстафет в Антерсельве не будет. Непонятно с Логиновым. Или наши еще сохраняют надежду, что его допустят до Олимпиады?
17:19
ЦСКА71
Или это решение на комплектовании никак не отразиться?
16:35
ЦСКА71
Не совсем понял, нафига. Если кого и отцеплять от сборной, то точно не его и не Шипулина.
16:34
NOVZODUM NAMREBUG
опять собаку сутулую на О.И. продвигают по блату?????
16:32
aastone
а шопина решили не проверять? сразу на ОИ?
16:29
aastone
ахах кто б сомневался
16:29