Определился состав мужской сборной России на этап в Антерсельве

Стали известны фамилии биатлонистов, которые выступят на следующем этапе Кубка мира в Антерсельве (18-21 января). Россию представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Алексей Волков отправится на тренировочный сбор. (Владимир ИВАНОВ)

Отметим, что этап в Италии - последний перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018