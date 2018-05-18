Нового главу СБР изберут к 16.00

В Тюмени сегодня проходит конференция Союза биатлонистов России, которой предстоит избрать нового главу организации вместо ушедшего в отставку Александра Кравцова.

На пост президента СБР претендуют Владимир Драчев, Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин. Правом голоса на конференции обладают 58 человек.

Согласно Уставу, будущий президент должен набрать не менее 75 процентов голосов. Хотя, если голосование зайдет в тупик, может быть принято другое решение. По данным "СЭ", конференцию предполагают завершить к 16.00 по московскому времени. (Дмитрий СОМОВ)