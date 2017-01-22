Немки выиграли эстафету, россиянки - пятые

Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второе место заняли представительницы Франции, тройку призеров замкнула сборная Италии.

Представительницы России – Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова – использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Германия (Хинц (1 промах +1), М. Хаммершмидт (0+1), Ф. Хильдебранд (3+1), Дальмайер (2+3)) - 01:09.12,4 (0 шт. кругов + 12 доп. патронов)

2. Франция (А. Шевалье (1+1), Бреза (3+0), Бескон (0+1), Дорен-Абер (0+2)) - отставание 24,2 (0 + 8)

3. Италия (Виттоцци (1+1), Санфилиппо (1+2), А. Рунггальдьер (0+3), Вирер (0+1)) - 33,4 (0 + 9)

4. Украина (Журавок (0+1), Джима (0+0), Вал. Семеренко (1+1), А. Меркушина (2+1)) - 37,5 (0 + 6)

5. РОССИЯ (СЛИВКО (0+2), АКИМОВА (1+0), ГЛАЗЫРИНА (0+1), ПОДЧУФАРОВА (0+1)) - 1.16,0 (0 + 5)

6. Белоруссия (Скардино (0+0), Кривко (0+2), Писарева (0+3), Домрачева (0+2)) - 1.32,7 (0 + 7)

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