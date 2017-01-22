Немки выиграли эстафету, россиянки - пятые

Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второе место заняли представительницы Франции, тройку призеров замкнула сборная Италии.
Представительницы России – Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова – использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Германия (Хинц (1 промах +1), М. Хаммершмидт (0+1), Ф. Хильдебранд (3+1), Дальмайер (2+3)) - 01:09.12,4 (0 шт. кругов + 12 доп. патронов)
2. Франция (А. Шевалье (1+1), Бреза (3+0), Бескон (0+1), Дорен-Абер (0+2)) - отставание 24,2 (0 + 8)
3. Италия (Виттоцци (1+1), Санфилиппо (1+2), А. Рунггальдьер (0+3), Вирер (0+1)) - 33,4 (0 + 9)
4. Украина (Журавок (0+1), Джима (0+0), Вал. Семеренко (1+1), А. Меркушина (2+1)) - 37,5 (0 + 6)
5. РОССИЯ (СЛИВКО (0+2), АКИМОВА (1+0), ГЛАЗЫРИНА (0+1), ПОДЧУФАРОВА (0+1)) - 1.16,0 (0 + 5)
6. Белоруссия (Скардино (0+0), Кривко (0+2), Писарева (0+3), Домрачева (0+2)) - 1.32,7 (0 + 7)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1816_3_1/
Григорич
Глазыриной спасибо за 5-ое место!
01:31
streletc1783
В рейтинге 8 прибежали 5 - прогресс.На большее не рассчитывал.
21:27 22 января
кубань чемпион
Бэн Джойс ________________ Все таки не снимешь((( Жаль, "мамка то заругает". Женись уже, 3 банки шпрот из завещания деда, еще не разбазарил? Отгуляешь на всю Гальштанию.
20:11 22 января
Бэн Джойс
кубань чемпион Плакат то снимешь? Или так родители и будут пережевать?-----------------------Что это за чудо такое "пережЕвать"? Это от слова "жевать" или чо? Или у вас в колхозе какая-то другая, особая грамота, которую вам вечно поддатый сельский физрук преподаёт? )))
19:55 22 января
кубань чемпион
Бэн Джойс кубань чемпион Что "штукатурка" с плаката в ванной подмигивать перестала? Что на бедра Ольги засматреваться начал))----------------------------Было бы там на что засматриваться, я не зоофил )) А что ты имеешь против "штукатурки"? Красиво подкрашенные глаза, губы делают женщину красивее, сексуальнее. Хотя откуда тебе колхознику об этом знать, привык там у себя в коровнике стрёмных доярок щупать, которые вообще не знают, что такое косметика и зачем она нужна )) 19:42 __________________________ Плакат то снимешь? Или так родители и будут пережевать?
19:48 22 января
Бэн Джойс
кубань чемпион Что "штукатурка" с плаката в ванной подмигивать перестала? Что на бедра Ольги засматреваться начал))----------------------------Было бы там на что засматриваться, я не зоофил )) А что ты имеешь против "штукатурки"? Красиво подкрашенные глаза, губы делают женщину красивее, сексуальнее. Хотя откуда тебе колхознику об этом знать, привык там у себя в коровнике стрёмных доярок щупать, которые вообще не знают, что такое косметика и зачем она нужна ))
19:42 22 января
Рос.Гвардеец.
Очень грустно.Но я все же верю.Наши девочки должны к следующему сезону подтянуться.Олимпиада 2018 сейчас главная задача.
19:41 22 января
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". У сборной России бежало ТРИ этапа? Тогда понятно почему заняли 5-е место, а не 25-е - все сборные пробежали 24 км. (4 х 6), а россиянки 18 км. (3 х 6). Это тебе неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.
19:24 22 января
кубань чемпион
Бэн Джойс Смотрю Подчуфарова поправиляется на глазах. Ляхи в трикошки еле влазят )) 18:36 _____________________________ Да, ладно. Что "штукатурка" с плаката в ванной подмигивать перестала? Что на бедра Ольги засматреваться начал))
19:15 22 января
marksan
Опять - тридцать пять! Не девы, а медузы беременные! По количеству патронов нормально со всеми, а по скорости.. уже написал - медузы беременные!
18:59 22 января
Don
не талонов, а таллера
18:58 22 января
Don
Специально для д... вроде чмоки,в эстафете в лыжах, что у мужчин, что у женщин бежали второй и третий составы, а в спринте когда выиграла Матвеева бежали 5 из 10 зачета инд. спринта, из них первые 3 места этого зачета, причем Матвеева сделала первых двух: Фаллу и Хальк))) чмока твои тролльские выбросы это уже не смешно, а просто глупо) Утилизируйся уже, и любителя португальских мальчиков талонов забери с собой)
18:57 22 января
Бэн Джойс
Смотрю Подчуфарова поправиляется на глазах. Ляхи в трикошки еле влазят ))
18:36 22 января
Slim Taller
На чемпионате мира,где будут сильнейшие составы,нашим тёткам ловить нечего.Чешки за бронзу посражаются с хохлушками.
18:36 22 января
RW.irk
Еще один клоун))) Вульф, россиянам плювать на ваши составы! Россиян интересует исключительно состав сборной России! Ежели он второй, то нах на это смотреть? Бгг
18:35 22 января
Айртон
Смех смехом, а ведь и правда 0 комментов в поддержку своих.)) Я фигею, страна дешёвых глоров.))
18:35 22 января
Новоуепинни
Третьи и четвертые составы были когда Матвеева русские лыжи с колен подымала ))
18:30 22 января
RW.irk
Бгг. И на каком этапе бежал второй номер тотала, клоунидзе?))
18:29 22 января
Айртон
Даунько, вторые составы были как раз на прошлом этапе.))
18:27 22 января
Новоуепинни
Я понял почему наши всегда уставшие, медленные и замученные. Секса у них нет. Надо как тренеры пловчих ГДР делали. И прислушаться к совету Макконахи из Волка с Уолл-стрит" ))
18:25 22 января
RW.irk
смока, глупыш, это что-то типа Кубка IBU. Кому интересны вторые составы?)) Народ к Лахти готовится
18:22 22 января
SSNA7
Айртон___Ты хоть на улицу-то выходи воздухом подышать, а то здоровье посадишь. Ах да, я совсем забыл, распорядок.....пффф)
18:22 22 января
Айртон
Там как бэ и в лыжах сегодня 2 эстафеты прошло.)) Можь кто не в курсе...)) Чёт наплыва поцреотов не наблюдаю, а вдруг и правда не знали!?))
18:19 22 января
ЮКИ
как ни крути,но одно совершенно понятно:эти тётьки свой ресурс Исчерпали!и никакими тренировками из них бОльшего выжать Не удастся!поэтому есть резон отправить их навечно домой,набрать молодых девочек и дать им 3-4 года на адаптацию!полагаю,что сие принесёт больше толка,чем мучения бабушек!
18:18 22 января
Новоуепинни
Даешь 5 место в кубке наций! Тогда Свету Слепцову можно будет на все гонки ставить ))
18:17 22 января
RW.irk
Почти праздник сегодня. 5 место. Норвегия 11, Чехия 16. И мы уже 5 в КН!!! Тока Италия вплотную подошла, это огорчило.
18:14 22 января
Новоуепинни
Подчуфарова как в 8 классе школы устала, так до сих пор и уставшая гы. Никак отдохнуть бедняжка не может
18:12 22 января
maximalist
ЭТО СПОРТ ЭКСПРЕСС. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" 0 0 0 Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
18:07 22 января
SSNA7
Айртон, русские покоя не дают. Лучше прикинь, каким составом они норвежек с чешками обыграют? Или не, не интересны..?
18:07 22 января
Айртон
Немкам можно смело второй состав выставлять.)) Ну а русских они и третьим ушатают без вопросов.))
18:05 22 января