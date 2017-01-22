17:54 22 января | БИАТЛОН

Немки выиграли эстафету, россиянки - пятые

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Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второе место заняли представительницы Франции, тройку призеров замкнула сборная Италии.

Представительницы России – Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова – использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Германия (Хинц (1 промах +1), М. Хаммершмидт (0+1), Ф. Хильдебранд (3+1), Дальмайер (2+3)) - 01:09.12,4 (0 шт. кругов + 12 доп. патронов)

2. Франция (А. Шевалье (1+1), Бреза (3+0), Бескон (0+1), Дорен-Абер (0+2)) -  отставание 24,2 (0 + 8)

3. Италия (Виттоцци (1+1), Санфилиппо (1+2), А. Рунггальдьер (0+3), Вирер (0+1)) - 33,4 (0 + 9)

4. Украина (Журавок (0+1), Джима (0+0), Вал. Семеренко (1+1), А. Меркушина (2+1)) - 37,5 (0 + 6)

5. РОССИЯ (СЛИВКО (0+2), АКИМОВА (1+0), ГЛАЗЫРИНА (0+1), ПОДЧУФАРОВА (0+1)) - 1.16,0 (0 + 5)

6. Белоруссия (Скардино (0+0), Кривко (0+2), Писарева (0+3), Домрачева (0+2)) - 1.32,7 (0 + 7)

Трансляция гонки

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1816_3_1/

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КОММЕНТАРИИ (33)
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Григорич

Глазыриной спасибо за 5-ое место!

01:31

streletc1783

В рейтинге 8 прибежали 5 - прогресс.На большее не рассчитывал.

21:27 22 января

кубань чемпион

Бэн Джойс ________________ Все таки не снимешь((( Жаль, "мамка то заругает". Женись уже, 3 банки шпрот из завещания деда, еще не разбазарил? Отгуляешь на всю Гальштанию.

20:11 22 января

Бэн Джойс

кубань чемпион Плакат то снимешь? Или так родители и будут пережевать?-----------------------Что это за чудо такое "пережЕвать"? Это от слова "жевать" или чо? Или у вас в колхозе какая-то другая, особая грамота, которую вам вечно поддатый сельский физрук преподаёт? )))

19:55 22 января

кубань чемпион

Бэн Джойс кубань чемпион Что "штукатурка" с плаката в ванной подмигивать перестала? Что на бедра Ольги засматреваться начал))----------------------------Было бы там на что засматриваться, я не зоофил )) А что ты имеешь против "штукатурки"? Красиво подкрашенные глаза, губы делают женщину красивее, сексуальнее. Хотя откуда тебе колхознику об этом знать, привык там у себя в коровнике стрёмных доярок щупать, которые вообще не знают, что такое косметика и зачем она нужна )) 19:42 __________________________ Плакат то снимешь? Или так родители и будут пережевать?

19:48 22 января

Бэн Джойс

кубань чемпион Что "штукатурка" с плаката в ванной подмигивать перестала? Что на бедра Ольги засматреваться начал))----------------------------Было бы там на что засматриваться, я не зоофил )) А что ты имеешь против "штукатурки"? Красиво подкрашенные глаза, губы делают женщину красивее, сексуальнее. Хотя откуда тебе колхознику об этом знать, привык там у себя в коровнике стрёмных доярок щупать, которые вообще не знают, что такое косметика и зачем она нужна ))

19:42 22 января

Рос.Гвардеец.

Очень грустно.Но я все же верю.Наши девочки должны к следующему сезону подтянуться.Олимпиада 2018 сейчас главная задача.

19:41 22 января

saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". У сборной России бежало ТРИ этапа? Тогда понятно почему заняли 5-е место, а не 25-е - все сборные пробежали 24 км. (4 х 6), а россиянки 18 км. (3 х 6). Это тебе неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.

19:24 22 января

кубань чемпион

Бэн Джойс Смотрю Подчуфарова поправиляется на глазах. Ляхи в трикошки еле влазят )) 18:36 _____________________________ Да, ладно. Что "штукатурка" с плаката в ванной подмигивать перестала? Что на бедра Ольги засматреваться начал))

19:15 22 января

marksan

Опять - тридцать пять! Не девы, а медузы беременные! По количеству патронов нормально со всеми, а по скорости.. уже написал - медузы беременные!

18:59 22 января

Don

не талонов, а таллера

18:58 22 января

Don

Специально для д... вроде чмоки,в эстафете в лыжах, что у мужчин, что у женщин бежали второй и третий составы, а в спринте когда выиграла Матвеева бежали 5 из 10 зачета инд. спринта, из них первые 3 места этого зачета, причем Матвеева сделала первых двух: Фаллу и Хальк))) чмока твои тролльские выбросы это уже не смешно, а просто глупо) Утилизируйся уже, и любителя португальских мальчиков талонов забери с собой)

18:57 22 января

Бэн Джойс

Смотрю Подчуфарова поправиляется на глазах. Ляхи в трикошки еле влазят ))

18:36 22 января

Slim Taller

На чемпионате мира,где будут сильнейшие составы,нашим тёткам ловить нечего.Чешки за бронзу посражаются с хохлушками.

18:36 22 января

RW.irk

Еще один клоун))) Вульф, россиянам плювать на ваши составы! Россиян интересует исключительно состав сборной России! Ежели он второй, то нах на это смотреть? Бгг

18:35 22 января

Айртон

Смех смехом, а ведь и правда 0 комментов в поддержку своих.)) Я фигею, страна дешёвых глоров.))

18:35 22 января

Новоуепинни

Третьи и четвертые составы были когда Матвеева русские лыжи с колен подымала ))

18:30 22 января

RW.irk

Бгг. И на каком этапе бежал второй номер тотала, клоунидзе?))

18:29 22 января

Айртон

Даунько, вторые составы были как раз на прошлом этапе.))

18:27 22 января

Новоуепинни

Я понял почему наши всегда уставшие, медленные и замученные. Секса у них нет. Надо как тренеры пловчих ГДР делали. И прислушаться к совету Макконахи из Волка с Уолл-стрит" ))

18:25 22 января

RW.irk

смока, глупыш, это что-то типа Кубка IBU. Кому интересны вторые составы?)) Народ к Лахти готовится

18:22 22 января

SSNA7

Айртон___Ты хоть на улицу-то выходи воздухом подышать, а то здоровье посадишь. Ах да, я совсем забыл, распорядок.....пффф)

18:22 22 января

Айртон

Там как бэ и в лыжах сегодня 2 эстафеты прошло.)) Можь кто не в курсе...)) Чёт наплыва поцреотов не наблюдаю, а вдруг и правда не знали!?))

18:19 22 января

ЮКИ

как ни крути,но одно совершенно понятно:эти тётьки свой ресурс Исчерпали!и никакими тренировками из них бОльшего выжать Не удастся!поэтому есть резон отправить их навечно домой,набрать молодых девочек и дать им 3-4 года на адаптацию!полагаю,что сие принесёт больше толка,чем мучения бабушек!

18:18 22 января

Новоуепинни

Даешь 5 место в кубке наций! Тогда Свету Слепцову можно будет на все гонки ставить ))

18:17 22 января

RW.irk

Почти праздник сегодня. 5 место. Норвегия 11, Чехия 16. И мы уже 5 в КН!!! Тока Италия вплотную подошла, это огорчило.

18:14 22 января

Новоуепинни

Подчуфарова как в 8 классе школы устала, так до сих пор и уставшая гы. Никак отдохнуть бедняжка не может

18:12 22 января

maximalist

ЭТО СПОРТ ЭКСПРЕСС. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" 0 0 0 Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.

18:07 22 января

SSNA7

Айртон, русские покоя не дают. Лучше прикинь, каким составом они норвежек с чешками обыграют? Или не, не интересны..?

18:07 22 января

Айртон

Немкам можно смело второй состав выставлять.)) Ну а русских они и третьим ушатают без вопросов.))

18:05 22 января

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