Мартен Фуркад: "Симон отвратительно провел эстафету"

Француз Мартен Фуркад раскритиковал своего старшего брата Симона за неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Французы заняли в гонке девятое место. Фуркад-старший бежал первый этап, использовал 5 дополнительных патронов и передал эстафету только 21-м. В результате Франция пришла к финишу девятой.

- Симон отвратительно провел гонку. Это не критика, а факт, - цитирует L'Equipe Фуркада-младшего. - Отчасти причиной стала его болезнь. Такое бывает со всеми. Я сам предложил поставить его в эстафету, но это сослужило ему плохую службу.