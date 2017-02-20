14:05 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Не понимаю, почему в масс-старте чувствовал себя не лучшим образом"

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Француз Мартен Фуркад отметил, что масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене стал для него главным разочарованием последних дней. 28-летний спортсмен показал пятый результат.

– Несмотря на первый промах в начале гонки, у меня были хорошие шансы выиграть гонку, – цитирует L'Équipe Фуркада. – Я проехал штрафной круг, не потеряв большого количества сил. Но на последнем огневом рубеже я допустил два промаха. Первый неточный выстрел сбил меня с ритма, но таков биатлон.

Я чувствовал в тот момент, что не нахожусь в должной форме. Не совсем понимаю, как такое произошло, но этот провал не заставит меня забыть хорошие моменты, которые были на этом чемпионате мира.

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Материалы REN-TV

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