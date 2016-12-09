Марта Ольсбу: "Не ожидала, что попаду на подиум до Рождества"

Марта Ольсбу, занявшая третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Поклюке, отметила, что добыть еще одну медаль в субботней гонке преследования будет очень сложно, сообщает пресс-служба IBU.

"Третье место – это очень хороший сюрприз. Моей целью на этот сезон было бороться за подиум, но я не ожидала, что я смогу оказаться там уже до Рождества", - сказала норвежка.

Отвечая на вопрос о том, чего она ждет от гонки преследования, Ольсбу добавила: "Это будет отличная битва. Кайса стартует прямо за мной, будет очень сложно".