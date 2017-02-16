15:17 | БИАТЛОН

Кантен Фийон Майе: "Я был разочарован и зол"

0
0
0
0
1

Француз Кантен Фийон Майе отметил, что серьезно настроен на предстоящую индивидуальную гонку чемпионата мира в Хохфильцене. Он подчеркнул, что хорошо восстановился после первой соревновательной недели.

– Я успел восстановиться, усталости нет, – цитирует SkiChrono Фийона Майе. – Есть только разочарование, но нужно двигаться вперед. Мне очень хочется показать себя. После личных гонок я был разочарован, был зол. Надеюсь, мне хватит гордости, чтобы исправить ошибки и выложиться на сто процентов. Мне нравится индивидуальная гонка, люблю работать на лыжах на длинных дистанциях.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sergey.v1968

То есть соревновательные ошибки объясняются отсутствием гордости? Гм. Когда Ф-М брякнул что-то после смешанной, я подумал - ну разовое помутнение рассудка. Ан нет - у человека напрочь с мозгами трабл, такое впечатление по скудости слога, что ему и смоку одно и то же ничтожество пишет тексты

15:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ