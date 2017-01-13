16:09 | БИАТЛОН

Исполком IBU проведет новое заседание по докладу Макларена в Антхольце

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Исполнительный комитет IBU проведет внеочередное заседание во время этапа Кубка мира в Антхольце 21 января, чтобы принять дальнейшее решение по делам из второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, сообщает пресс-служба организации. По итогам встречи пройдет официальная пресс-конференция.

 
Вопрос об отстранении от соревнований всей российской команды и членстве Союза биатлонистов России на заседании исполкома IBU не поднимался.Суд IBU: проскочили, но рано радоваться

Команды и спортсмены также получили приглашение принять участие в дискуссии и продолжить открытый диалог. Точное место и время проведения конференции будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, после публикации второй части доклада Макларена о допинге в российском спорте и махинациях во время, а также до и после зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил в период с 2011 по 2015 год. Среди них – и уже завершившие карьеру спортсмены, и те, кто отбыл дисквалификацию за употребление допинга, и те, кто никогда не входил в состав национальной команды.

22 декабря 2016 года на экстренном заседании исполкома IBU было принято решение об отмене этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного чемпионата мира в Острове. Было объявлено о временном отстранении двух российских спортсменов по линии МОК. Также на заседании было принято решение инициировать официальное расследование против СБР и 29 спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Макларена, по делам, не связанным с Играми-2014 в Сочи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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melnikov872

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

16:52

Andre_Saratov

Логинов и Старых точно не будут участвовать в ЧМ из-за анкеты.

16:49

RW.irk

Последний шанс перед ЧМ. Авось че-нить и перепадёт и удастся таки поднакакать этим русским))

16:44

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