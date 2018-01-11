Ирина Услугина: "Последние гонки я так и бегаю, начинаю замечательно, но концовочки не хватает"

Россиянка Ирина Услугина после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что довольна своим результатом. Спортсменка также добавила, что ее не хватило на всю гонку.

– Последние гонки я так и бегаю, начинаю замечательно, но концовочки не хватает, – сказала во флеш-интервью Услугина. – На 3 круга меня хватает, но дальше тяжеловато. Когда наберу форму? Это вопрос времени. Я наставникам говорила, что начну первый круг тихо и последний также закончу также. Довольна результатом, но коварный третий рубеж подпортил впечатление. То ли ветерок, то ли я сама ошиблась. Но остальными результатами довольна.

Напомним, что Услугина заняла 38-е место, допустив два промаха.

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