Ирина Услугина: "Последние гонки я так и бегаю, начинаю замечательно, но концовочки не хватает"

Россиянка Ирина Услугина после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что довольна своим результатом. Спортсменка также добавила, что ее не хватило на всю гонку.
– Последние гонки я так и бегаю, начинаю замечательно, но концовочки не хватает, – сказала во флеш-интервью Услугина. – На 3 круга меня хватает, но дальше тяжеловато. Когда наберу форму? Это вопрос времени. Я наставникам говорила, что начну первый круг тихо и последний также закончу также. Довольна результатом, но коварный третий рубеж подпортил впечатление. То ли ветерок, то ли я сама ошиблась. Но остальными результатами довольна.
Напомним, что Услугина заняла 38-е место, допустив два промаха.
sarkis1957
А чтобы хватало на ВСЮ гонку, есть только один рецепт: усиленно тренироваться! И тогда хватит и скорости, и сил, и выносливости.
00:50
Братчанин
Совсем идиотка! Зима уже заканчивается, а у неё ещё формы нет, а когда появится - не знает! Во, какие у нас биатлонисточки - тренируются, почти весь сезон готовятся к ОИ или ЧМ (по словам тренерского штаба), а получится набрать форму или нет - не знают...
21:09 11 января