18:16 11 января | Биатлон

Ирина Услугина: "Последние гонки я так и бегаю, начинаю замечательно, но концовочки не хватает"

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Россиянка Ирина Услугина после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что довольна своим результатом. Спортсменка также добавила, что ее не хватило на всю гонку.

– Последние гонки я так и бегаю, начинаю замечательно, но концовочки не хватает, – сказала во флеш-интервью Услугина. – На 3 круга меня хватает, но дальше тяжеловато. Когда наберу форму? Это вопрос времени. Я наставникам говорила, что начну первый круг тихо и последний также закончу также. Довольна результатом, но коварный третий рубеж подпортил впечатление. То ли ветерок, то ли я сама ошиблась. Но остальными результатами довольна.

Напомним, что Услугина заняла 38-е место, допустив два промаха.

Рупольдинг. Женская индивидуальная гонка. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sarkis1957

А чтобы хватало на ВСЮ гонку, есть только один рецепт: усиленно тренироваться! И тогда хватит и скорости, и сил, и выносливости.

00:50

Братчанин

Совсем идиотка! Зима уже заканчивается, а у неё ещё формы нет, а когда появится - не знает! Во, какие у нас биатлонисточки - тренируются, почти весь сезон готовятся к ОИ или ЧМ (по словам тренерского штаба), а получится набрать форму или нет - не знают...

21:09 11 января