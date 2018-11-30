IBU подтвердил, что открыл дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дела против российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Решение основано на исследованиях образцов биатлонистов, собранных в период с 2012 по 2015 год и полученных после анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории. Печенкин, как единственный спортсмен, выступающий в настоящее время, был временно отстранен от соревнований.

Все о биатлоне - здесь