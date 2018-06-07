Губерниев пожелал Бабикову хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с напутсвенными словами к сборной России по биатлону, которая в среду начала подготовку к новому сезону.

"Друзья, сборная России по биатлону приступила к подготовке к предстоящему сезону. Хочу искренне пожелать удачи и здоровья нашим девчонкам и парням. Сборники, вы лучшие, вперед! Не унывать, Вика Сливко, быть настоящим капитаном и держать удар, Максим Цветков, Антон Бабиков, хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна, нашей молодежи, Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Василий Томшин, Валерия Васнецова, не признавать авторитетов и дерзать.

Алексей Волков и Алексей Слепов, вы нужны команде, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, страна ждет! Ульяна Кайшева, верим! Сборная России, вы все нам дороги. Пусть на этапы попадет сильнейший. И помните, наши спортсмены всех победят. Всегда ваш, папа Дима. Тренеру Хованцеву – построже", - написал Губерниев в Инстаграме.