Губерниев – о назначении Коновалова: "Убежден, что наши женщины без медалей с Олимпиады не уедут"

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что назначение Сергея Коновалова старшим тренером женской сборной России по биатлону благоприятно скажется на результатах команды.

Коновалов назначен новым старшим тренером команды во вторник, 16 мая. Ранее основным кандидатом считался Владимир Королькевич, однако с ним в итоге не был подписан контракт.

"Друзья! Хочу поддержать старшего тренера женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова! Умный, вдумчивый, харизматичный! Настоящий профессионал своего дела! Я убежден, наши женщины без медалей из Олимпийской Кореи не уедут! Вперед, Тренер! Не просто верю в успех, а знаю! Успех будет! Сергей Коновалов -даешь!", – написал Губерниев в своем Инстаграме.