Габриэла Коукалова: "Пожалуй, сейчас я выступаю даже лучше, чем в Сочи"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что находится на пике карьеры и провела параллель со своим выступлением на Олимпийских Играх в Сочи. 27-летняя спортсменка стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. В Сочи чешка завоевала две серебряные медали - в масс-старте и смешанной эстафете.

– Я была удивлена тем, как мне удалось провести последнюю стрельбу, – цитирует Tyden.cz Коукалову. – Сейчас с трудом могу найти слова. Сейчас наилучший этап в моей карьере. Пожалуй, даже лучше, чем было на Олимпиаде.