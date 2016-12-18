19:01 | БИАТЛОН

Габриэла Коукалова: "Пожалуй, сейчас я выступаю даже лучше, чем в Сочи"

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что находится на пике карьеры и провела параллель со своим выступлением на Олимпийских Играх в Сочи. 27-летняя спортсменка стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. В Сочи чешка завоевала две серебряные медали - в масс-старте и смешанной эстафете. 

– Я была удивлена тем, как мне удалось провести последнюю стрельбу, – цитирует Tyden.cz Коукалову. – Сейчас с трудом могу найти слова. Сейчас наилучший этап в моей карьере. Пожалуй, даже лучше, чем было на Олимпиаде.

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