Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Бе - второй

Француз Мартен Фуркад выиграл этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Вторым стал новежец Йоханнес Бе. Третьим стал Владимир Чепелин из Белоруссии.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
1. М. Фуркад (Франция) – 51.33,8 (2 промаха)
2. Й. Бе (Норвегия) – отставание 29,5 (2)
3. Чепелин (Белоруссия) - 1.24,3 (1)
4. Биркеланн (Норвегия) - 2.10,5 (3)
5. Бьорндален (Норвегия) - 2.16,7 (3)
6. Расторгуев (Латвия) - 2.28,3(3)
11. ШИПУЛИН (Россия) - 3.04,1 (4)
22. ЦВЕТКОВ (Россия) - 4.12,2 (3)
23. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.18,5 (5)
50. ШОПИН (Россия) - 6.16,4 (5)
57. БАБИКОВ (Россия) - 7.19,8 (6)
80. МАЛЫШКО (Россия) - 09.08,1 (9)
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Лукашенко все купил, вот увидите.
23:36
inachipoch
В сборной России появился биатлонист с очень актуальной фамилией: Шопин. Первая буква вызывает большие сомнения.
23:18
NF
Забавно. Похоже, братья-белорусы уже навострились уделать эту "сборную" и на мужском уровне. Прогресс на коне... Что у них отстегнулось?..
22:23
shpasic
Фуркад так же легко выиграл, как Крылья прошлись по Спартаку)))
21:48
ДОЗВОН ГУБЕР
Похоже, пора прекращать стебаться над евро-футбольными рекордами коня-ФЕЯ!!!! Гораздо прикольнее ЭТА пара десятков фуфлыжников, попеременно меняющих друг друга, которая не выигрывает медали 22 или 23 гонки!!!!! Вот ВАМ и тренерские детки/родственники и любовники/любовницы начальничков из ФБР и мажоры, называющие О.Э.Б. "дедушкой"......
21:38
Реалист!
А у Бацьки уже вторая медаль!
21:36
Айртон
Браво, Мартен!)) Антошку делал бы с лишним промахом!))
21:35
джей
Наши как всегда "отлично" подготовились к сезону. Этот будет еще более провальный чем предыдущий.
21:33
FINIX
Что ест Фуркад?
21:29
fair
малышко стабильность показывает))
21:20
tryam
Шипа так стремился уехать что вместо 1 места улетел из десятки
21:17
IvS
Эх, Антоша.... опять даешь повод всяким чмошникам порадоваться
21:14