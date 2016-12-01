Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Бе - второй

Француз Мартен Фуркад выиграл этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Вторым стал новежец Йоханнес Бе. Третьим стал Владимир Чепелин из Белоруссии.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. М. Фуркад (Франция) – 51.33,8 (2 промаха)

2. Й. Бе (Норвегия) – отставание 29,5 (2)

3. Чепелин (Белоруссия) - 1.24,3 (1)

4. Биркеланн (Норвегия) - 2.10,5 (3)

5. Бьорндален (Норвегия) - 2.16,7 (3)

6. Расторгуев (Латвия) - 2.28,3(3)

11. ШИПУЛИН (Россия) - 3.04,1 (4)

22. ЦВЕТКОВ (Россия) - 4.12,2 (3)

23. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.18,5 (5)

50. ШОПИН (Россия) - 6.16,4 (5)

57. БАБИКОВ (Россия) - 7.19,8 (6)

80. МАЛЫШКО (Россия) - 09.08,1 (9)

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