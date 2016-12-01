21:03 | БИАТЛОН

Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Бе - второй

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Француз Мартен Фуркад выиграл этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Вторым стал новежец Йоханнес Бе. Третьим стал Владимир Чепелин из Белоруссии.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. М. Фуркад (Франция) – 51.33,8 (2 промаха)

2. Й. Бе (Норвегия) – отставание 29,5 (2)

3. Чепелин (Белоруссия) - 1.24,3 (1)

4. Биркеланн (Норвегия) - 2.10,5 (3)

5. Бьорндален (Норвегия) - 2.16,7 (3)

6. Расторгуев (Латвия) - 2.28,3(3)

11. ШИПУЛИН (Россия) - 3.04,1 (4)

22. ЦВЕТКОВ (Россия) - 4.12,2 (3)

23. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.18,5 (5)

50. ШОПИН (Россия) - 6.16,4 (5)

57. БАБИКОВ (Россия) - 7.19,8 (6)

80. МАЛЫШКО (Россия) - 09.08,1 (9)

Мужская индивидуальная гонка. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (12)
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svg 969

Лукашенко все купил, вот увидите.

23:36

inachipoch

В сборной России появился биатлонист с очень актуальной фамилией: Шопин. Первая буква вызывает большие сомнения.

23:18

NF

Забавно. Похоже, братья-белорусы уже навострились уделать эту "сборную" и на мужском уровне. Прогресс на коне... Что у них отстегнулось?..

22:23

shpasic

Фуркад так же легко выиграл, как Крылья прошлись по Спартаку)))

21:48

ДОЗВОН ГУБЕР

Похоже, пора прекращать стебаться над евро-футбольными рекордами коня-ФЕЯ!!!! Гораздо прикольнее ЭТА пара десятков фуфлыжников, попеременно меняющих друг друга, которая не выигрывает медали 22 или 23 гонки!!!!! Вот ВАМ и тренерские детки/родственники и любовники/любовницы начальничков из ФБР и мажоры, называющие О.Э.Б. "дедушкой"......

21:38

Реалист!

А у Бацьки уже вторая медаль!

21:36

Айртон

Браво, Мартен!)) Антошку делал бы с лишним промахом!))

21:35

джей

Наши как всегда "отлично" подготовились к сезону. Этот будет еще более провальный чем предыдущий.

21:33

FINIX

Что ест Фуркад?

21:29

fair

малышко стабильность показывает))

21:20

tryam

Шипа так стремился уехать что вместо 1 места улетел из десятки

21:17

IvS

Эх, Антоша.... опять даешь повод всяким чмошникам порадоваться

21:14

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