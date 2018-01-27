Евгений Гараничев: "Рад третьему месту, но досадно за два промаха на первой стойке"

Россиянин Евгений Гараничев, занявший третье место в гонке преследования на чемпионате Европы остался удовлетворен результатом заезда. Также он заметил, что трасса оказалась для него тяжелой в физическом плане.

– Конечно, я очень рад третьему месту, но досадно за два промаха на первой стойке, – сказал Гараничев во флэш-интервью – Был очень зол на себя из-за этого, пришлось бежать отрабатывать, дальше закрыл все мишени. И в итоге удалось побороться за третье место.

Сегодня мне было легче, чем вчера, но мышцам тяжело, это же горы. Сильно бьет по ногам, по бедрам ну и трасса такая, рабочая, тяжелая.

Мы отрабатываем на тренировках подход к рубежу, тут главное сделать все правильно. На лежку нужно подбежать побыстрее, на стойку поспокойнее.