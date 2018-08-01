Экс-глава Союза биатлонистов Норвегии полагает, что Тихонов дал ему взятку

Бывший президент Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард сообщил, что в 2013 году во время одной из встреч с экс-главой СБР Александром Тихоновым он получил от него в подарок кошелек. Как отметил Бейгард, когда он открыл бумажник, то нашел там 500 евро. В 2013 году Тихонов старался привлечь европейских биатлонистов к участию в шоу-гонке в России.

– Я воспринял это как попытку подкупить меня, чтобы получить от меня услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что тогда не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств, – цитирует Бейгарда Аftenposten.