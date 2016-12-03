Дорен-Абер выиграла спринт в Эстерсунде, Акимова - 30-я, Слепцова - 63-я

Мари Дорен-Абер заняла первое место на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вместе с ней на подиум попали Кайса Мякяряйнен и Габриэла Коукалова.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 30-е место. Анастасия Загоруйко показала 43-й результат, а Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова - 45-я и 54-я. Обе биатлонистки упали по ходу дистанции. Светлана Слепцова стала 63-й и не попала в гонку преследования.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Дорен-Абер (Франция) - 20.09,7 (0 шт. кругов)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 11,4 (1)

3. Коукалова (Чехия) - 19,9 (0)

4. Дальмайер (Германия) - 25,7 (1)

5. Хаузер (Австрия) - 40,9 (0)

6. Хинц (Германия) - 43,2 (0)...

30. АКИМОВА (Россия) - 1.32,5 (1)...

43. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 2.03,9 (2)...

45. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 2.08,3 (1)...

54. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.22,1 (1)...

63. СЛЕПЦОВА (Россия) - 2.40,2 (2)