15:06 | БИАТЛОН

Дорен-Абер выиграла спринт в Эстерсунде, Акимова - 30-я, Слепцова - 63-я

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Мари Дорен-Абер заняла первое место на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вместе с ней на подиум попали Кайса Мякяряйнен и Габриэла Коукалова. 

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 30-е место. Анастасия Загоруйко показала 43-й результат, а Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова - 45-я и 54-я. Обе биатлонистки упали по ходу дистанции. Светлана Слепцова стала 63-й и не попала в гонку преследования.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Дорен-Абер (Франция) - 20.09,7 (0 шт. кругов)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 11,4 (1)

3. Коукалова (Чехия) - 19,9 (0)

4. Дальмайер (Германия) - 25,7 (1)

5. Хаузер (Австрия) - 40,9 (0)

6. Хинц (Германия) - 43,2 (0)...

30. АКИМОВА (Россия) - 1.32,5 (1)...

43. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 2.03,9 (2)...

45. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 2.08,3 (1)...

54. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.22,1 (1)...

63. СЛЕПЦОВА (Россия) - 2.40,2 (2)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_10_1/

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КОММЕНТАРИИ (29)
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shumi777

Слепцова-перехваленная неуверенная в себе девочка! Слепцовой заканчивать карьеру надо было ещё года 4 назад!

17:30

maximalist

Всему тренерскому штабу женской сборной НЕОБХОДИМО посмотреть советский мультик про дядю Степу. А ИМЕННО ЭТОТ МОМЕНТ, КОГДА ДЯДЯ СТЕПА, КАК СТОЯЧЕГО, ОБХОДИТ КОРТКОНОЖКУ В КРАСНОМ КОСТЮМЕ. В ЭТОТ МОМЕНТ ЗВУЧАТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: "В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ МАМА. ЭТИ НОГИ У ДИНАМО. И ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НАШ "СПАРТАК" НЕ ОБГОНИТ ИХ НИКАК!!!" ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.

17:20

Andvaraforce

Света в конце тоннеля...

17:04

inachipoch

Пятачок -- Девоньки, драпайте из биатлона, пока не прошла девичья краса.--------------- Загорульке с Подчуфарихой уже поздно драпать. Остаётся только в биатлоне мучиться.

16:47

sp2012

Резцова права на все 300%. Человек знает,что говорит, в отличии от всякой швали на форумах!!!

16:46

sp2012

Мрак!!! Мрак!!! и ни какого света в конце туннеля!!! Печально. Зачем выступают,для чего?????? Мужики не лучше будут,но может быть ближе!!!!

16:45

Пятачок

Наши девочки все как на подбор, фигуристые - везде по сто, личики широкенькие, никакого макияжа - стиль натураль. И по росту подобранные как для кордебалета в ревю "Русские красавицы", такие аппетитные кругленькие, как бутоны, готовые лопнуть. Красота! Чего они только в биатлон подались? Пыхтеть, пускать сопли и ронять помаду? И никто их не отговорил. Девоньки, драпайте из биатлона, пока не прошла девичья краса. А то будете все как Тура Бергер, мужики будут вас бояться.

16:42

Паренек с Урала

Где защитники Слепцовой? Ау? И где Вайцеховская со своими "анализами"?

16:41

Бэн Джойс

Andre_Saratov Ножками: 32-33 Акимова, Загоруйко +1,13, 54. Слепцова +1,56, 71. Глазырина +2,02, 86 Подчуфарова +2,17----------------------------------Слепцова 64-я, а не 54-я. Худшая на лыжне среди блатных (Подчуфарова и Глаырина ниже в списке из-за падений).

16:36

serg5555

Женский биатлон не смотрю уже лет 5

16:24

кузя23

Как говорил один из героев фильма "О чем говорят мужчины": Это не кризис,это П.......Ц!!!

16:19

TV глядач

Помните американский фильм " Тупой, еще тупее", это про наших тренеров женского биатлона.

16:19

Andre_Saratov

TV глядач. Необязательно. Если бы соблюдался спортивный принцип в отборе, то конечно. А так... Вполне возможно изменения пройдут после ОИ.

16:19

TV глядач

Мне кажется, что этому тренерскому составу осталось недолго РУЛИТЬ!!!!!!!

16:15

Andre_Saratov

Стрельба: 7 Подчуфарова +5,9, 25 Глазырина + 12,4, 65 Слепцова + 19,9, 92 Загоруйко +28,8, 103(!!!) Акимова +40,9. Следует отметить из-за погодных условий все стреляли относительно быстро и не затягивали.

16:12

Andre_Saratov

Ножками: 32-33 Акимова, Загоруйко +1,13, 54. Слепцова +1,56, 71. Глазырина +2,02, 86 Подчуфарова +2,17

16:08

vesmast2012

ждать нечего и некого. Простой совет- разогнать и начать все сначала. Набрать молоденьких, перспективных..и на годик в тундру - тренировать.....в любую погоду...

16:04

shpasic

фуф, доехала Света, а то я уж начал бояться, что заблудится.

16:03

inachipoch

Четыре из пяти черепах отобрались в преследование. Неплохой результат! Совет руководству сборной России: берите в сбродную более симпатишных девок, а то на этих смотреть противно. Хотя Акимова и Глазырина - вроде ничего.

15:49

PallMall

Какие все злопыхатели! Девочки, выступили лучше, чем в прошлом году. Тогда мы в Эстерсунде заняли следующие места: 34 ,58 ,70 ,74, 83.

15:48

Бэн Джойс

Интересно, не шарящий в матчасти наивняк вроде юзеров RW.ирки и Бена Ричардса продолжает пребывать в иллюзиях по поводу Слепцовой? А вообще женская команда РФ недостойна пяти мест в гонках, максимум четыре. Одно место для ротации и три для блатных будет в самый раз ))

15:43

Saypin

стыдобища по 2 слишним минуты ходом....

15:37

ДОЗВОН ГУБЕР

Да, кстати. перед началом транслейта из ТВ прям слюни губермана летели, который "звонил" "... о третьем месте в кубке наций".... Интересно. что ОН теперь петь будет. если наша--баба--раша УЖЕ шестые и это при том, что "исчо" не проснулись норвежки, украинки, белорусски, финки. швейцарки, итальянки... ДАЁШЬ ОДИННАДЦАТОЕ место в К.Н. и четыре фуфлыжницы!!! Вот тогда будет супер--конкуренция!!!

15:33

ДОЗВОН ГУБЕР

ДруZZья, ну не получилась всероссийская акция "ДОЛОЙ ногомячистов из сбродной рассеи", так давайте попробуем стачку под девизом "ДОЛОЙ фуфлыжников с камультуками с биатлонных трасс"!!!!!!!!!!!!! Потому что ВСЕ ЭТИ детки/родственники,, любовники/любовницы начальничков из ФБРа уже ДОСТАЛИ!!!! Кстати, если с презиДа биатлонного очки снять и сделать ему причёску "а* ля" вице--мутло, то ВЫ о)()(еете :: два брата--близнеца, ну а )()ню он несёт уже давно не хуже сВОЕГО начальника!!!!

15:24

Весёлый©

Неужели Пихлер был прав и до 2010 года жрали все поголовно?

15:23

Florida9

Каких тренеров интервью ждёте ? Наглые коррумпированные хари

15:21

Brother Beyond

Мало того, что не бегут, так ещё и промахиваются.

15:19

Тот самый Зануда

Главное не победа,а участие.

15:17

Союз Аполлонович

Как же все печально. Ждем интервью тренеров. Как вся эта безнадега будет объясняться?

15:16

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Материалы других СМИ