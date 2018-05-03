Дмитрий Васильев: "Человеку, который изберется на пост президента СБР нужно начать с дисциплины"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что в первую очередь в Союзе биатлонистов России (СБР) нужно наладить дисциплину и выстроить четкую структуру управления.

– С чего нужно начать работу человеку, который изберется на пост президента СБР? С дисциплины. С выстраивания четко функционирующей структуры и четкого разграничения полномочий, – приводит "Р-Спорт" слова Васильева. – Понятно, что для того, чтобы увидеть результат, нужно время. Возможно, не год и не два. Но то, о чем я сказал, это основополагающие вещи. В СБР на сегодняшний день этого нет. Все занимаются всем, и никто ни за что не отвечает. Возможно, раньше просто не было необходимости резко "закручивать гайки", поскольку только сейчас стало по-настоящему понятно, в насколько масштабном и глобальном кризисе находится российский биатлон. Дальше – уже точка невозврата. Яма, выбираться из которой придется не один олимпийский цикл. Поэтому сейчас нужно кардинально переосмыслить все, что происходит. В одиночку с этим не справится никто, должна обязательно быть команда единомышленников. Поэтому, собственно, мы с Виктором Майгуровым и решили объединить усилия и работать вместе.

Напомним, Васильев и первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров сегодня опубликовали совместное заявление, в котором объявили о решении принять участие в выборах руководства СБР. Васильев претендует на должность первого вице-президента, Майгуров – на пост президента. Выборы руководства Союза пройдут 18 мая.