Дарья Виролайнен: "Отправка на Кубок IBU сработала"

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен считает, что неплохо выступила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Виролайнен стала лучшей среди россиянок, заняв 16-е место.

- Сегодня я практически довольна. Если бы не этот промах еще… Откуда он взялся – понятно, - сказала Виролайнен. - Не довела винтовку, такое со мной бывает. Но настроена я была хорошо, это не повлияло. Ход получился неплохим, но я ждала, что будет еще лучше. На последнем круге было очень тяжело.

- На вас давит то, что сейчас решается, кто попадет в олимпийский состав?

- Нет, мы это даже не обсуждали с тренерами. Я просто работала, делала свое дело.

- По ходу сезона вас отправляли на Кубок IBU. Это не выбило из колеи?

- Нет, ведь в тот момент ход у меня был действительно не блестящий, а по стрельбе я и вовсе была последним номером. Вообще чувствовала себя не очень. И на тот момент это было оптимальным вариантом.

- И он сработал. Вернулись другим человеком.

- Да, согласна. (Владимир ИВАНОВ)