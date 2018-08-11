Биатлонисты сборной России сыграли во флорбол против членов правления СБР

Мужская сборная России сыграла во флорбол с членами правления Союза биатлонистов России (СБР), информирует "РИА Новости".
Игра состоялась в рамках празднования дня физкультурника и завершилась со счетом 3:3. Накануне в Токсово прошло выездное заседание правления СБР.
За сборную России сыграли Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков и Алексей Волков. За команду СБР сыграли президент СБР Владимир Драчев, Виктор Майгуров и другие члены правления.
Биатлонисты мужской сборной России проводят сборы в Токсово со 2 по 21 августа.
Дополнительная информация
- Виктор Майгуров
- Владимир Драчев
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Дмитрий Малышко
- Александр Логинов (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Сборная России (биатлон)