Антон Шипулин: "Реально кайфанул стрелять по тарелочкам"

Российский биатлонист Антон Шипулин в отпуске попробовал стендовую стрельбу. По его словам, этот вид спорта станет для него новым хобби.

"Все-таки подсадили меня на стендовую стрельбу. Я реально кайфанул стрелять по тарелочкам. А в магазине так серьезно отнеслись к моему желанию приобрести ружье, что устроили для меня настоящий праздник: привезли несколько видов оружия, арендовали площадку и бесконечное число патронов! И знаете, я купился – завтра еду покупать себе ружье. Спасибо, что открыли для меня еще одно хобби", - написал Шипулин в Инстаграме.