Антон Шипулин: "Гимн? Это было незабываемо"

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ошибку организаторов чемпионата мира в Хохфильцене, которые на церемонии награждения после мужской эстафетной гонки включили не тот гимн России, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин сегодня выиграли эстафету, завоевав первое золото России на нынешнем чемпионате мира.

– Ошибка с гимном была впервые в моей карьере, – подчеркнул Шипулин. – Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента. Но мы спели сами – и болельщики подхватили. Это было незабываемо.