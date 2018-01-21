Антон Бабиков: "До того, как я пришел в секцию, не знал, что такое биатлон"

Россиянин Антон Бабиков рассказал о том, как начал заниматься биатлоном. По его словам, он никогда не мечтал о высоких достижениях, а просто хотел вырваться из зоны комфорта.

– Я начал заниматься биатлоном в 11 лет. До этого в течение небольшого периода занимался лыжными гонками, но это была просто школьная секция, – цитирует Калашников Media Бабикова. – Ходил с другими мальчишками на все секции, которые только были. Учитель физкультуры посоветовал идти в серьезную школу, если хотим чего-то добиться. Учитель был грамотный, видел в нас какие-то задатки и понимал, что нам нужно расти за пределами школьного круга 200-метрового.

Мы толпой пришли в школу биатлона в Уфе и случайно в коридоре встретили тренера. Это был мой первый биатлонный тренер – Мишингин Валерий Ионович. Так и стал заниматься биатлоном. Других школ и не было, в тот момент только построили биатлонный комплекс в Уфе. Они переехали из города, раньше в каком-то подвальном помещении сидели.

Это был 2002 год. Биатлон я увидел не по телевизору, не помню вообще чтоб в детстве телевизор смотрели. Я избежал этой пагубной привычки. До того, как я пришел в секцию, у меня не было представления том, что такое биатлон. У меня было базовое представление, но я не знал, кто был легендой, кто кумиром. Для меня это были просто фамилии наверху, у меня даже не было маниакального желания достичь их уровня. У меня не было никаких иллюзий или мечтаний о медалях Олимпиады. Просто было классно куда-то пойти, уехать со двора, вырваться из зоны комфорта.