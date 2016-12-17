Анна Богалий: "Надеюсь, результат Акимовой станет отправной точкой нового победного сезона"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий порадовалась успеху Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. По ее словам, эта победа может стать отправной точкой для других успехов в этом сезоне.

– Такие сюрпризы, как от Акимовой вдвойне приятны, – поделилась Богалий впечатлениями от спринтерской гонки. – Надеюсь, этот результат станет для наших девчонок отправной точкой нового победного сезона. Все-таки первые старты не совсем удались. Единственный приятный момент – шестое место Кати Глазыриной в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Тяжеловато девочки выглядели. Хочется видеть от них больше легкости и какого-то куража.

– В тридцатку в спринте вошла одна только Акимова.

– Современный биатлон, он такой. Чуть больше минуты отставания – и ты уже не в топ-30. Да и в Нове-Место очень сложная скоростная трасса с большим количеством поворотов. Тут нужна еще и горнолыжная подготовка. Еще и ветер на огневом рубеже был переменчивый. Но говорят, везет сильнейшим. Здорово, что сегодня это мы.

​Полностью интервью Богалий - в ближайшее время в "СЭ"