19:02 | БИАТЛОН

Анастасия Загоруйко: "Лыжи катили хорошо, стреляла - 50 на 50"

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Биатлонистка сборной России Анастасия Загоруйко отметила, что ей неплохо удалась концовка гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Загоруйко стала лучшей среди росссиянок, финишировав на 29-м месте. 

- Лыжи сегодня хорошо катили, а стреляла я 50 на 50, - цитирует официальный сайт СБР Загоруйко. - Какие-то ошибки – это я сама не доработала. Рада, что с последним рубежом справилась, потому что для меня на данный момент стоя тяжеловато стрелять. Последний был ноль – этим я довольна. Бежалось нормально, в толпе ехала, терпела за девчонками. Финишный круг, я считаю, нормально прошла. Состояние нормальное, я бы не сказала, что у меня плохое самочувствие.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56467/

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