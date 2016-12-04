Анастасия Загоруйко: "Лыжи катили хорошо, стреляла - 50 на 50"

Биатлонистка сборной России Анастасия Загоруйко отметила, что ей неплохо удалась концовка гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Загоруйко стала лучшей среди росссиянок, финишировав на 29-м месте.

- Лыжи сегодня хорошо катили, а стреляла я 50 на 50, - цитирует официальный сайт СБР Загоруйко. - Какие-то ошибки – это я сама не доработала. Рада, что с последним рубежом справилась, потому что для меня на данный момент стоя тяжеловато стрелять. Последний был ноль – этим я довольна. Бежалось нормально, в толпе ехала, терпела за девчонками. Финишный круг, я считаю, нормально прошла. Состояние нормальное, я бы не сказала, что у меня плохое самочувствие.