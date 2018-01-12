Алексей Волков: "Со своим этапом в эстафете я справился"

Россиянин Алексей Волков после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что ожидал более сильного темпа на своем этапе от лидеров. Спортсмен также добавил, что в Оберхофе чувствовал себя лучше.

– Понимал, что все будут работать в своем режиме, – сказал во флеш-интервью Волков. – На стойке немного рискнул, осознаю свою ошибку, но дальше отработал, как по учебнику. Со своим этапом я справился.

Я удивился, что был не сильный темп, только Лессер дернул последние два подъема. Все пытались найти выгодные позиции перед последним огневым рубежом, потому что если ветерок, то на стойке будет тяжело. На последнем подъеме была заруба. Я думал, что на первом этапе будет сильнее темп. Не скажу, что я был свеж, в Оберхофе я был лучше.

В эстафете другая ответственность, другая расклада на дистанции, ведь это контактная гонка. Так как бежишь в группе, то легче контролировать темп, в отличии от индивидуальной гонки, где бежишь один, сам собой.

Рупольдинг. Мужская эстафета. LIVE!