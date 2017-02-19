20:30 | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Я готов консультировать сборную России"

0
0
0
0
1

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что готов помочь сборной России в преддверии Олимпийских игр-2018. Также он отметил, что национальной команде не нужны иностранные специалисты и с тренерским штабом сборной нужно разбираться уже сейчас, после завершения чемпионата мира.

– Надо готовиться к Олимпиаде, но тренерский коллектив совершенно не устраивает, – цитирует ТАСС Тихонова. – Я готов консультировать нашу команду, выезжать с ней на сборы, если руководство СБР примет такое решение. Готов помочь – сесть и детально разобрать все ошибки. Скажу откровенно – в сборной на чемпионате мира не было духа семьи, как было раньше, ходим здесь, как на поминках, а это очень плохо.

У нас была мощная школа, никого из-за рубежа не привлекали, и сейчас иностранцы нам не нужны. С тренерами надо разбираться, чемпионат мира уже закончился.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4036759

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

senia1

Шубы закончились - себя предлагаешь? Джигурда биатлонный!

20:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ