Александр Тихонов: "В прошлом году я подарил Шипулину шапку и пообещал куртку"

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов назвал победу мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене лучшим ответом на недавние скандалы. Также он предположил, что россияне могут завоевать еще одного золото в Австрии.

– Хит сегодняшнего дня – кадры, на которых вы дарите шубу Антону Шипулину. Это импровизация от избытка чувств?

– Никаких импровизаций! В прошлом году, когда Антон выиграл эстафету, я подарил ему шапку. Помните, я ему тогда сказал: "Станешь чемпионом мира – получишь куртку". Антон – скромный парень, говорит: "Я такие вещи не люблю", но это все равно. Любишь, не любишь – заработал!

Хочешь бери, хочешь не бери! Я задолго до чемпионата мира говорил, что у нас есть два реальных шанса: смешанная эстафета и эстафета у мужчин. Когда Бабиков зацепился за Фуркада, было уже понятно, что парень возмужал. Волков – проверенный боец. Сегодня, правда, два дополнительных патрона истратил, но победителей не судят.

– Завтра пройдут личные гонки. Что думаете по поводу результата?

– Будет нелегко – ребята сегодня выложились. Но ведь все бежали, так что не стоит на это кивать. Если мы правильно распределим силы, не бросимся с самого старта, то шанс на победу есть. Лично я предполагал, что завоюем две золотые медали. Но я скажу прямо, что этот результат – уже хорошо.

– Получается так, что недавние скандалы нашу сборную не выбили из колеи?

– Насчет скандалов я скажу так: не надо России давать поводов для побед. И сегодняшний успех – это лучший ответ, лучше и не придумаешь. (Андрей МУРНИК)

ВИДЕО: как Тихонов Шипулину шубу подарил //

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