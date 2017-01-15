Александр Касперович: "Сознательно пробовали другой вариант расстановки в мужской эстафете"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в Рупольдинге. По словам Касперовича, команда продолжит отрабатывать расстановку в мужской эстафете, при которой на четвертом этапе бежит Антон Бабиков, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК.

- В Рупольдинге наша команда лишь однажды была на подиуме – в мужской эстафете. Вы удовлетворены результатами сборной?

- В мужской эстафете мы сознательно попробовали другой вариант расстановки. Антон Шипулин – надежный финишер, но мы должны иметь запасной вариант. В финишном створе Антону Бабикову немного не хватило, в том числе и психологически. Но мы будем продолжать этот вариант накатывать.

- Почему, кстати, Бабиков вместе с Матвеем Елисеевым не вышли на гонку преследования?

- Это входит в план подготовки к чемпионату мира. На следующем этапе в Антхольце сложные условия и непростая высота над уровнем моря. Мы не имеем права рисковать молодыми спортсменами. Мы их уже посмотрели в гонках, знаем их возможности. Теперь идет планомерная подготовка к Хохфильцену.