Александр Касперович: "С Фуркадом было сложно соревноваться, но Бабиков молодец!"

Главный тренер сборной России Александр Касперович высказал мнение о том, что мужская команда великолепно отработала три первых этапа Кубка мира. После третьего этапа Антон Шипулин занимает второе место в общем зачете Кубка мира, Максим Цветков располагается на 6-й позиции, а Антон Бабиков занимает 13-ю строчку. Напомним, что на счету Бабикова победа в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Вся мужская команда великолепно отработала три этапа, - сказал Касперович. - Показали хорошие результаты. Заметна динамика в скорости, но еще есть над чем работать. Результаты говорят сами за себя.

Бабиков молодец! Меня радует, что молодежь сегодня себя проявляет. Мы на них надеялись. Скоро будет небольшой перерыв, мы будем заниматься базовыми вещами, а потом приступим к следующему этапу.

На трассе Бабиков чувствовал себя хорошо. В нем никто не сомневался. Конечно, большое влияние оказывает техническая сторона – это жесткость трассы. Нужно было приспосабливатьс я.

Давайте будем объективными, с Фуркадом было очень сложно соревноваться сегодня. (Любовь КОНЯЕВА)