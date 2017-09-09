"Спартак" – "Рубин", "Ахмат" – "Локомотив". Видеопрогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин записал видео с прогнозами на матчи "Спартак" – "Рубин" и "Ахмат" – "Локомотив" в девятом туре российской премьер-лиги сезона-2017/18.

После перерыва на матчи сборных возобновляется чемпионат. "Спартак" я думаю, что должен был восстановиться, пауза пошла на пользу. Не очень многие футболисты уезжали в сборные, поэтому думаю, что набраться сил, эмоций. Даже играя дома, понятно, что с "Рубином" будет любой команде непросто. Оборона потихонечку выстраивается хорошая у "Рубина", и команда уже становится становиться понятной. Поэтому голов я думаю, что много не будет, но "Спартак", играя дома, наверное, должен все-таки "Рубин" обыгрывать, если должен претендовать на что-то. Поэтому на победу "Спартака" со счетом 2:1. Вот так вот даже.