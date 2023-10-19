Кремлев считает, что отчисления от букмекеров должны идти на создание инфраструктуры

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что спортивные федерации должны использовать целевые отчисления от букмекеров на создание новой инфраструктуры.

«Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) играет большую роль, на все виды спорта идет внебюджетное финансирование. Благодаря ЕРАИ идет большая поддержка, многие федерации строят инфраструктуру на полученные средства. В 2023 году отчисления составят порядка 17 миллиардов рублей. Это огромные отчисления для финансирования нашей спортивной индустрии. Самое главное, чтобы федерации тратили эти средства не на содержание офиса. Чтобы это были целевые средства, в том числе на призовые для спортсменов на чемпионатах страны. Чтобы финансирование шло на восстановление и создание инфраструктуры», — приводит слова Кремлева ТАСС.

ЕРАИ был создан 23 июня 2021 года в целях повышения эффективности государственного надзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.