Зоран Лукич: "Локомотив" – один из самых сложных и неуступчивых соперников в лиге"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива"​ отметил, что краснодарская команда является одной из самых неуступчивых в лиге. По его мнению, нижегородцам для победы необходимо будет проявить характер.

– "Локомотив" – один из самых сложных и неуступчивых соперников для "Нижнего Новгорода" в этом сезоне, - цитирует пресс-служба клуба Лукича. - И не только для "Нижнего", но и для других команд лиги и Еврокубка. Они могут похвастаться широкой ротацией – при выходе любого игрока со скамейки темп игры ничуть не падает, а, наоборот, может еще и вырасти. Благодаря агрессивной защите и быстрым действиям на паркете их баскетбол напоминает мясорубку. Если мы опустим глаза и начнем защищать мяч, тогда нам нечего делать в этой встрече. Я как тренер хочу, чтобы моя команда проявила характер, и только в таком случае игра может получиться интересной.

Зная тренера Обрадовича, я абсолютно уверен, он найдет мотивацию для своих игроков даже несмотря на то, что этот матч ничего для них не решает. Они знают, что такое спортивный принцип, и будут биться за победу в любом случае.