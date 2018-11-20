"Зенит" и Дженнингс расторгли контракт

"Зенит" и разыгрывающий Брендон Дженнингс достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба. Питерцы пожелали игроку успехов в дальнейшей карьере.
Всего за сине-бело-голубых баскетболист провел 10 матчей. В Единой лиге ВТБ американский легионер в среднем набирал по 10,2 очка, совершал по 2,4 подбора и делал по 6,4 передачи. В Еврокубке средние показатели игрока составили 9 очков, 4 подбора и 7 передач.
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2018/11/20/brendon-dzhennings-pokidaet-zenit/
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