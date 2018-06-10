Виталий Фридзон: "С Овечкиным отметим и мое чемпионство, и его чемпионство"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после победы в решающем матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ над "Химками" (95:84) сказал, что его впереди ждут 10 дней отпуска. Игрок армейцев отметил, что в это время намерен встретиться со своим другом, капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным, который на этой неделе завоевал первый в карьере Кубок Стэнли.

– Впереди у меня десять дней отдыха, – цитирует "Р-Спорт" Фридзона. – Отдохну от всего, отвлекусь. Буду ждать своего друга, Сашу Овечкина. Вместе с ним отметим и мое чемпионство, и его чемпионство. Мы давно не виделись с ним, соскучились уже.

Опять - 25. ЦСКА - чемпион