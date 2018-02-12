21:18 12 февраля | Баскетбол — Единая лига ВТБ

ВЭФ победил "Химки", Шведу не хватило передачи до дабл-дабла

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ВЭФ в гостях обыграл "Химки" со счетом 77:73 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Рижский клуб одержал четвертую победу в этом сезоне и поднялся на 10-е место в таблице, подмосковная команда располагается на шестой строчке.

В составе победителей 21 очко набрал Кристапс Яниценокс, 15 очков у Алекса Переса. У "Химок" 12 очков и 9 передач сделал Алексей Швед.

Единая Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – ВЭФ (Рига) – 73:77 (17:15, 21:14, 20:16, 15:32)

12 февраля. Химки. "БЦ МО".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:54 12 февраля

Паснаход

Провал в последней четверти, конечно, внушает. Чего, опять зарплаты будут лишать?

21:36 12 февраля

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