Василий Карасев: "Такое впечатление, что у "Зенита" команда 40-летних"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от УНИКСа (60:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что у команды был отвратительный процент атак. По его словам, петербуржцы не показали игры ни в защите, ни в нападении.

– Была хорошая игра УНИКСа. Говоря о нас, мы понимали, что нам будет тяжело, – сказал Карасев. – Много травмированных и больных. Не играли ни в защите, ни в нападении. Отвратительный процент атак.

Проиграть можно по-разному. Такое впечатление, что у нас команда 40-летних, пытались где-то сохранить силы, сыграть пешочком... В прошлом году у нас тоже было тяжелее начало. (Артур ЕНИКЕЕВ)