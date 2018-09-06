"Урал" в течение трех лет хочет выйти в Единую лигу ВТБ

Президентом "Урала" Станислав Еремин​ заявил, что клуб в ближайшее время намерен получить повышение в классе. Губернатор Свердловской области поставил задачу разработать трехлетнюю программу развития, итогом которой должен стать выход в Единую лигу ВТБ.

– По итогам губернатор принял решение начать разработку трехлетней программы развития клуба, конечной целью которой является выход в Единую лигу, – цитируют "Известия" Еремина. – Это большой шаг вперед, и мы воодушевлены таким развитием событий. Теперь наступает ответственный рабочий период, когда мы должны не только думать о формировании конкурентоспособной команды на базе российских игроков, но и создать клуб, отвечающий всем стандартам и требованиям Единой лиги. Екатеринбург обладает всей логистикой и инфраструктурой, чтобы принимать баскетбольные матчи самого высокого уровня. У нас есть международный аэропорт, много отелей самого высокого класса и зал на 5 тыс. зрителей, где выступает УГМК. Также в городе началось строительство 15-тысячной хоккейной арены, где мы сможем проводить и баскетбольные игры.