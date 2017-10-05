УНИКС разгромил "Зенит" в стартовом матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на своем паркете одержал победу над "Зенитом" в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Казанцы одержали крупную победу - 94:60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14).
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дрю Гордон, набравший 22 очка. В составе хозяев точнее всех был Стефан Ласме (20).
Следующий матч УНИКС проведет 15 октября - казанцы дома встретятся с "Калевом". "Зенит", в свою очередь, 8 октября дома встретится с "Пармой".
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) - Зенит (Санкт-Петербург) - 94:60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14)
5 октября. Казань. "Баскет-Холл".
Bossonn
Это какой-то позор....
19:07
Pleafant
С такой игрой,как сегодня,Зенит и Парме сольёт.Команда совершенно не готова к сезону,хорошо,если пока.
18:59
marksan
А потом говорят, почему русские на таком месте в Европе...
18:48