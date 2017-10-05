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18:43 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

УНИКС разгромил "Зенит" в стартовом матче Единой лиги ВТБ

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УНИКС на своем паркете одержал победу над "Зенитом" в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Казанцы одержали крупную победу - 94:60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дрю Гордон, набравший 22 очка. В составе хозяев точнее всех был Стефан Ласме (20).

Следующий матч УНИКС проведет 15 октября - казанцы дома встретятся с "Калевом". "Зенит", в свою очередь, 8 октября дома встретится с "Пармой".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) - Зенит (Санкт-Петербург) - 94:60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14)

5 октября. Казань. "Баскет-Холл".

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Bossonn

Это какой-то позор....

19:07

Pleafant

С такой игрой,как сегодня,Зенит и Парме сольёт.Команда совершенно не готова к сезону,хорошо,если пока.

18:59

marksan

А потом говорят, почему русские на таком месте в Европе...

18:48