УНИКС продлил контракт с Прифтисом

УНИКС воспользовался опцией в контракте главного тренера команды Димитриса Прифтиса и продлил соглашение до конца следующего сезона, информирует официальный сайт клуба. -

Мы верим, что тренеру удастся выстроить боеспособную команду и привести ее ко всем намеченным целям, - отмечается в сообщении.

49-летний Прифтис возглавил команды в прошлом году. Под его руководством УНИКС занят второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и дошел до "Финала четырех", став в итоге четвертым. Команда также вышла в плей-офф Еврокубка, но вылетела в 1/8 финала.