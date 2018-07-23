УНИКС объявил об уходе Хоакина Колома

Защитник Хоакин Колом покинул УНИКС, сообщает официальный Твиттер клуба. Как ранее стало известно, разыгрывающий продолжит карьеру в турецком "Бахчешехире".

"Вот и пришел грустный момент официального прощания. Удачи тебе, Кино!" - обратился УНИКС к Колому.

Колом защищал цвета УНИКСа с 2015 года. В прошлом сезоне он набирал в среднем 12,9 очка, делал 2,8 подбора и 5,9 передачи в матчах Единой лиги ВТБ.