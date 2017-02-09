Трушкин заменит Губанова в составе "Звезд России" на Матче звезд Лиги ВТБ

Форвард "Енисея" Владислав Трушкин заменит в составе "Звезд России" на Матч звезд Единой лиги ВТБ (11 февраля в Сочи) центрового "Нижнего Новгорода" Петра Губанова, получившего травму, информирует официальный сайт турнира.

23-летний Трушкин в этом сезоне провел за красноярский "Енисей" 16 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4,5 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 9,9 балла за эффективность действий.

– Довольно неожиданно поехать в Сочи, так сказать запрыгнуть в уходящий поезд, – отметил Трушкин. – Но это очень круто в первый год в Единой лиге ВТБ, попасть на такое мероприятие. При этом я желаю скорейшего выздоровления тем, кто не смог поехать на Матч всех звезд из-за травм.