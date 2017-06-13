Теодосич в ближайшее время примет решение оставаться в ЦСКА или уезжать в НБА

Защитник ЦСКА Милош Теодосич после победы над "Химками" (95:72, 3-0) в третьем матче финальной серии Единой лиге ВТБ подчеркнул, что примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 30-летний серб может перейти в НБА. На него претендуют "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто".

- Мы провели отличный сезон, который был очень сложным, учитывая новый формат Евролиги. К сожалению, там победить не удалось, но тем важнее успех в Единой лиге ВТБ, - приводит ТАСС слова Теодосича. - Теперь я хочу хорошо отдохнуть и принять решение, где продолжать карьеру. На данный момент я нахожусь в раздумье.