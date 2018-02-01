Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Главные тренеры "Звезд России" и "Звезд Мира" Василий Карасев и Саша Обрадович определились со стартовыми составами команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ. Встреча сотоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.
Составы команд выглядят следующим образом:
"Звезды России": Дмитрий Хвостов ("Локомотив") – Алексей Швед ("Химки") – Сергей Карасев ("Зенит") – Никита Курбанов (ЦСКА) – Андрей Воронцевич (ЦСКА).
"Звезды Мира": Хоакин Колом (УНИКС) – Нандо де Коло (ЦСКА) – Коти Кларк ("Автодор") – Энтони Гилл ("Химки") – Фрэнк Элегар ("Локомотив").
Представляем вам стартовые пятерки на Матч Всех Звезд 2018 🌟– VTB United League (@VTBUL) 1 февраля 2018 г.
🇷🇺 "Звезды России": Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, Сергей Карасев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич
🌍 "Звезды Мира": Хоакин Колом, Нандо Де Коло, Коти Кларк, Энтони Гилл, Фрэнк Элегар pic.twitter.com/19NDSZg2Hn
Дополнительная информация
http://www.vtb-league.com/ru/news/obyavleny-startovye-pyaterki-na-match-vseh-zvezd/
- Сергей Карасев (судья)
- Химки (Футбол)
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Андрей Воронцевич
- Алексей Швед
- Зенит СПб (баскетбол)
- Дмитрий Хвостов
- Локомотив Кд (баскетбол)
- УНИКС
- Никита Курбанов
- Василий Карасев
- Обрадович Саша
- Автодор (Баскетбол)
- Нандо де Коло