Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Главные тренеры "Звезд России" и "Звезд Мира" Василий Карасев и Саша Обрадович определились со стартовыми составами команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ. Встреча сотоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Звезды России": Дмитрий Хвостов ("Локомотив") – Алексей Швед ("Химки") – Сергей Карасев ("Зенит") – Никита Курбанов (ЦСКА) – Андрей Воронцевич (ЦСКА).

"Звезды Мира": Хоакин Колом (УНИКС) – Нандо де Коло (ЦСКА) – Коти Кларк ("Автодор") – Энтони Гилл ("Химки") – Фрэнк Элегар ("Локомотив").