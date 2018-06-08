Защитник "Химок" Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Он обогнал Милоша Теодосича из ЦСКА.

По ходу полуфинального матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа баскетболист набрал 527 очков и превзошел результат Теодосича, у которого на очко меньше.