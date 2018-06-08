22:06 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Швед стал самым результативным игроком в истории плей-офф Единой лиги ВТБ


Защитник "Химок" Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Он обогнал Милоша Теодосича из ЦСКА.

По ходу полуфинального матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа баскетболист набрал 527 очков и превзошел результат Теодосича, у которого на очко меньше.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/

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