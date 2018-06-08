Защитник "Химок" Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Он обогнал Милоша Теодосича из ЦСКА.
По ходу полуфинального матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа баскетболист набрал 527 очков и превзошел результат Теодосича, у которого на очко меньше.
Алексей @Shved23 обошел Милоша @MilosTeodosic4 и стал самым результативным игроком в плей-офф за всю историю Лиги.– VTB United League (@VTBUL) 8 июня 2018 г.
Alexey @Shved23 just became the All-Time Playoff Scoring Leader, passing Milos @MilosTeodosic4. pic.twitter.com/0cAGabwQVm