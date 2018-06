Швед стал самым результативным игроком в истории плей-офф Единой лиги ВТБ

Алексей @Shved23 обошел Милоша @MilosTeodosic4 и стал самым результативным игроком в плей-офф за всю историю Лиги.



Alexey @Shved23 just became the All-Time Playoff Scoring Leader, passing Milos @MilosTeodosic4. pic.twitter.com/0cAGabwQVm