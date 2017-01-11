Сергей Карасев: "Последний раз встречался со Шведом, когда был в "Кливленде", а он – в "Миннесоте"

Защитник "Зенита" Сергей Карасев в интервью пресс-службе Единой лиги ВТБ назвал особенным матч регулярного чемпионата против "Химок" (114:110). Баскетболист обновил в этой встрече свой личный рекорд результативности, набрав 35 очков.

– Перед игрой с "Химками" было какое-то ощущение, что она может стать особенной?

– На самом деле она и была особенной. До этого мы дважды проиграли на своей площадке прямым конкурентам – "Локомотиву" и УНИКСу – с этими командами мы боремся за медали и путевку в Евролигу. "Химки" – тоже наш прямой конкурент, поэтому отступать было некуда, нельзя было проигрывать перед своими болельщиками. Лично я подходил к этой игре так же, как и ко всем остальным – с той же отдачей и с той же концентрацией, – просто результат здесь был важнее.

– В одном из интервью вы признались, что следили за статистикой Шведа. Припоминаете, когда у вас последний раз была такая дуэль с игроком команды соперника?

– Честно, не помню, когда я говорил, что следил за статистикой Шведа, но пусть так и будет (смеется). Последний раз я играл против него, когда я был в "Кливленде", а он – в "Миннесоте". У меня даже на телефоне были нарезки видео с той игры. А в сборной мы друзья и партнеры: помогаем друг другу и команде.