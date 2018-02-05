Сергей Иванов: "На матчах ЦСКА я уже не могу без наушников"

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов после победы ЦСКА над "Химками" (90:71) в матче "регулярки" турнира признался, что не может смотреть домашние матчи армейцев без наушников из-за слишком шумной атмосферы на арене. Он отметил, что это не является помехой для просмотра игр.

- Я довольно спокойно относился к сегодняшней игре, потому что я должен это откровенно сказать, что при новой системе розыгрыша в Единой лиге место в регулярном чемпионате не так важно, - цитирует ТАСС Иванова. - Кроме того, "Химкам", как и в прошлом сезоне УНИКСу, да и ЦСКА, очень тяжело играть два турнира. Физически тяжело, особенно "Химкам".

Травма Отелло? Я еще не знаю последствий травмы Хантера, но если все серьезно, то без него в "Финале четырех" Евролиги ЦСКА будет тяжело.

На матчах ЦСКА я уже не могу без наушников, барабаны и вопли ведущего на моем здоровье сказываются. Но поскольку я игру немножечко понимаю, наушники не мешают смотреть, но при этом защищают, ничто не бьет по ушам.

Напомним, ЦСКА, одержавший 12 побед в 14 матчах Единой лиги ВТБ, занимает третье место в турнирной таблице. "Химки", одержавшие 6 побед в 13 встречах, располагаются на пятой строчке.